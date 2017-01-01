Украина сократила добычу угля на два миллиона тонн

Падение добычи угля произошло во всех регионах Украины. Самый большой "минус" зафиксирован в Днепропетровской области – 1,55 млн тонн.

В 2019 году в Украине сократилась добыча угля более чем на два миллиона тонн – до 31,22 млн тонн. Это на 5,7% меньше от запланированного, сообщает в среду, 8 января, Профсоюз работников угольной промышленности Украины со ссылкой на Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

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За 2019 год добыча угля по Украине на предприятиях всех форм собственности составила 31 212 753 тонны угля, что на 1 881 347 тонн меньше планового задания, – говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятиями, которые подчинены Минэнерго, добыто 3,56 млн тонн угля; план недовыполнен на 872 тысяч тонны.

В Донецкой области предприятия угольной промышленности всех форм собственности в 2019 году добыли 11,25 млн тонн угля, из них государственные шахты – 1,8 млн тонн. При этом уровень добычи угля на государственных шахтах области по сравнению с плановым заданием сократился на 654 тысячи тонн.

На Луганщине добыча на угольных предприятиях всех форм собственности за 2019 год составила 329 тысяч тонн. Весь этот объем приходится на предприятия Минэнерго. “Минус“ к плановому заданию на государственных шахтах составил 193 тысячи тонн.

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На Днепропетровщине ПАО ДТЭК Павлоградуголь за 2019 год добыло 18,20 млн тонн продукции. Плановое задание недовыполнено на 1,55 млн тонн.

Во Львовской области трудовой коллектив ГП Львовуголь за прошлый год добыл 1,36 млн тонн угля. “Минус“ к поставленной задаче составил 4412 тонны топлива.

На госпредприятии Волыньуголь добыча в 2019 году составила 69 758 тонн. Это на 120 242 тонн меньше планового задания.

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