Опубликован текст скандального законопроекта о труде

Законопроект появился на сайте ВР.

Нардепы опубликовали скандальный законопроект о труде. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Новый проект сейчас активно обсуждают и многие эксперты выступают против, аргументируя это тем, что новый проект может способствовать нарушению прав работников.

Не поддерживает проект и Международная конфедерация профсоюзов (ITUC). В организации убеждены,что закон нарушит права людей и профсоюзы не смогут обеспечить им защиту. Также в конфедерации отмечают, что нардепы не посоветовались с профсоюзами, когда составляли законопроект.

Напомним, эксперты назвали тренды на рынке труда в 2020 году.

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