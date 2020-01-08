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Опубликован текст скандального законопроекта о труде

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Законопроект появился на сайте ВР.
Нардепы опубликовали скандальный законопроект о труде
Нардепы опубликовали скандальный законопроект о труде
depositphotos.com

Нардепы опубликовали скандальный законопроект о труде. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Новый проект сейчас активно обсуждают и многие эксперты выступают против, аргументируя это тем, что новый проект может способствовать нарушению прав работников.

Не поддерживает проект и Международная конфедерация профсоюзов (ITUC). В организации убеждены,что закон нарушит права людей и профсоюзы не смогут обеспечить им защиту. Также в конфедерации отмечают, что нардепы не посоветовались с профсоюзами, когда составляли законопроект.

Напомним, эксперты назвали тренды на рынке труда в 2020 году.

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Теги: Трудовой кодекс, трудовое законодательство, рынок труда
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