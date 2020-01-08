Опубликован текст скандального законопроекта о труде
Нардепы опубликовали скандальный законопроект о труде. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
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Новый проект сейчас активно обсуждают и многие эксперты выступают против, аргументируя это тем, что новый проект может способствовать нарушению прав работников.
Не поддерживает проект и Международная конфедерация профсоюзов (ITUC). В организации убеждены,что закон нарушит права людей и профсоюзы не смогут обеспечить им защиту. Также в конфедерации отмечают, что нардепы не посоветовались с профсоюзами, когда составляли законопроект.
Напомним, эксперты назвали тренды на рынке труда в 2020 году.
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