Коболев обсудит с Кабмином "судьбу" долга Газпрома

Нафтогаз не потратит 2,9 миллиарда долларов долга Газпрома без обсуждения с правительством, сообщил Коболев.

Долг российского Газпрома не будут использовать без обсуждения с Кабинетом министров. Об этом сообщил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале компании.

“Мы ждем разговора с акционером, то есть правительством: как правительство видит дивиденды и налоговую политику. Мы пока ничего из этого не потратили“, – сказал он.

По словам Коболева, у компании нет планов направить средства на погашение долгов самой компании. Более целесообразным будет направить средства на проекты с дополнительной экономической ценностью.

“Я считаю из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность. Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты“, - отметил он.

Напомним, украинские газовые хранилища заполнены на 61%.

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