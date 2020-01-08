Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коболев обсудит с Кабмином "судьбу" долга Газпрома

Комментариев: 1
Нафтогаз не потратит 2,9 миллиарда долларов долга Газпрома без обсуждения с правительством, сообщил Коболев.

Долг российского Газпрома не будут использовать без обсуждения с Кабинетом министров. Об этом сообщил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале компании.

“Мы ждем разговора с акционером, то есть правительством: как правительство видит дивиденды и налоговую политику. Мы пока ничего из этого не потратили“, – сказал он.

По словам Коболева, у компании нет планов направить средства на погашение долгов самой компании. Более целесообразным будет направить средства на проекты с дополнительной экономической ценностью.

“Я считаю из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность. Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты“, - отметил он.

Напомним, украинские газовые хранилища заполнены на 61%.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: газ, Украина-Россия, Газпром, Нафтогаз, долги, Кабмин Украины, газовые контракты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  08.01.2020, 17:32
Оценка:  -2
гость
мамке во флориду можно ещё вывести
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь