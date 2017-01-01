Цена на газ может существенно снизиться — Коболев

Это может произойти благодаря заключению нового договора с РФ.

Цена на газ может существенно упасть. Об этом рассказал глава Нафтогаза Андрей Коболев.

“Были созданы рекордные запасы газа. Сейчас, по условиям продолжения транзита, трейдеры будут их продавать. Есть определенная вероятность, что это может привести к снижению цены газа на европейском рынке, а соответственно и в Украине, которая стала полноценной частью европейского рынка природного газа“, — сообщил Коболев.

Коболев утверждает, что снижение цен станет возможным из-за заключение нового “газового“ договора между Украиной и Россией.

Напомним, Коболев сообщил, что его не устроило в сделке с РФ.

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