Укрзализныця подсчитала убытки за 2019 год

Убытки компании оказались примерно одинаковыми по сравнению с убытками годом ранее и составили 12 млрд гривен.

Укрзализныця заявила, что убытки компании в пассажирском секторе за прошлый год могут превысить 12 миллиардов wikipedia.org

Укрзализныця заявила, что убытки компании в пассажирском секторе за прошлый год могут превысить 12 миллиардов гривен, говорится на сайте УЗ в среду, 8 января. Читай также: Укрзализныця хочет резко повысить цены на билеты В компании отмечают, что в 2019 году приняли в эксплуатацию 18 новых пассажирских вагонов украинского производителя (16 вагонов купейного типа и два типа СВ). Также компания заплатила за поставку еще 26 вагонов в 2020 году.

“Кроме закупки новых, Укрзализныця также обновляет парк пассажирских вагонов за счет капитально-восстановительного ремонта (КВР), что значительно продлевает срок их эксплуатации. Так, в прошлом году компания обновила 29 вагонов: срок их эксплуатации продлили на 14 лет. Общая сумма инвестиций в КВР в 2019 году превысила 340 млн грн“, - говорится в сообщении.

Убытки УЗ от пассажирских перевозок за 2018 год составили 12,4 млрд грн, из них примерно 60% - от пригородных перевозок.

Напомним, в Укрзализныце рассказали о стоимости колеи из Львова в Польшу.

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