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Киевлянам снизят тарифы на отопление

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В января суммы в платежках уменьшатся на 22%.
В Киеве снизят тарифы на коммуналку
В Киеве снизят тарифы на коммуналку
depositphotos.com

В Киеве снизят тарифы на коммуналку. За тепло и горячую воду в январе киевляне заплатят меньше. Об этом сообщает КГГА.

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За декабрь начисления за тепло и горячую воду за декабрь снизятся 22-23%.

Перерасчет проведут из-за постановления Кабмина, которым предусмотрено снижение тарифов.

Пересчитают стоимость для всех категорий населения.

“Пересчет проведен по методике, предоставленной вышеуказанным правительственным постановлением. Она учитывает стоимость газа в соответствующем месяце“, — сказано в сообщении.

Напомним, киевляне в январе получат новые платежки за электричество.

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Теги: коммуналка, отопление, тарифы на отопление
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