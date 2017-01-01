Киевлянам снизят тарифы на отопление
В Киеве снизят тарифы на коммуналку. За тепло и горячую воду в январе киевляне заплатят меньше. Об этом сообщает КГГА.
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За декабрь начисления за тепло и горячую воду за декабрь снизятся 22-23%.
Перерасчет проведут из-за постановления Кабмина, которым предусмотрено снижение тарифов.
Пересчитают стоимость для всех категорий населения.
“Пересчет проведен по методике, предоставленной вышеуказанным правительственным постановлением. Она учитывает стоимость газа в соответствующем месяце“, — сказано в сообщении.
Напомним, киевляне в январе получат новые платежки за электричество.
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