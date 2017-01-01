Киевлянам снизят тарифы на отопление

В января суммы в платежках уменьшатся на 22%.

В Киеве снизят тарифы на коммуналку depositphotos.com

В Киеве снизят тарифы на коммуналку. За тепло и горячую воду в январе киевляне заплатят меньше. Об этом сообщает КГГА.

Читай также: В Минсоцполитики рассказали, будут ли должников лишать субсидии

За декабрь начисления за тепло и горячую воду за декабрь снизятся 22-23%.

Перерасчет проведут из-за постановления Кабмина, которым предусмотрено снижение тарифов.

Пересчитают стоимость для всех категорий населения.

“Пересчет проведен по методике, предоставленной вышеуказанным правительственным постановлением. Она учитывает стоимость газа в соответствующем месяце“, — сказано в сообщении.

Напомним, киевляне в январе получат новые платежки за электричество.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram