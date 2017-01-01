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В Украине увеличат выплаты для детей с инвалидностью

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Сумма выплат будет расти постепенно.
Речь идет детях, которые заболели из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС
Речь идет детях, которые заболели из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС
depositphotos.com

В Украине увеличатся выплаты для детей с инвалидностью, которым нет 18 лет. Речь идет детях, которые заболели из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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Увеличивать выплаты будут постепенно:

  • С 1 января дети будут получать 1719,9 грн;
  • С 1 июля – 1797,60 грн;
  • С 1 декабря – 1857,45 грн.

Напомним, в Украине увеличился размер алиментов на ребенка.

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Теги: соцвыплаты, помощь детям с инвалидностью
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