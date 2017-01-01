В Украине падает производство металлопродукции
В Украине идет на спад производство металлопродукции. Об этом сообщают в Укрметаллургпроме.
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В прошлом году металлургические предприятия произвели меньше чугуна, стали и металлопродукции, чем годом ранее. При этом 85% продукции отправляют на экспорт.
В 2019 году заводам удалось произвести 20,05 млн т чугуна, стали - 20,82 млн т.
Стоит отметить, что Укрметаллургпром отметил, что в декабре в Украине ухудшилась ситуация на рынке стали. На снижение производства влияет снижение цен на мировом рынке стали, а также повышение услуг украинскими компаниями.
Напомним, Кабмин создал штаб по борьбе с ухудшением промышленного производства.
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