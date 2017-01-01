ФЛП запретили тратить деньги с корпоративных счетов на личные нужды

НБУ запретил для предпринимателей тратить средства из бизнес-счетов на операции, связанные с личными потребностями.

Национальный банк Украины опубликовал постановление про порядок открытия и закрытия банковских счетов от 27 декабря 2019 года, в котором, среди прочего, содержится прямой запрет на использование ФЛП в личных целях средств на их корпоративных счетах. Об этом говорится на сайте НБУ.

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Так, к постановлению о порядке открытия и закрытия банковских счетов добавлен абзац о запрете на осуществление расходов со счета ФЛП на собственные нужды.

“По текущим счетам в национальной валюте физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляются все виды расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями договора и законодательства Украины, кроме операций, связанных с личными потребностями“, - говорится в постановлении.

Также уточняется, что после уплаты налогов, сборов и других платежей ФЛП могут перечислить средства из предпринимательских счетов на личные счета. И уже с личного счета можно использовать деньги на собственные нужды.

Напомним, правительство предлагает отменить часть штрафов для ФЛП.

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