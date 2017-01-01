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Курс валют на 9 января: гривна заметно ослабла

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Курс американской валюты на межбанке вырос в продаже на 23 копейки и пробил психологический рубеж в 24 гривны за доллар.
Гривна подешевела на 15 копеек
Гривна подешевела на 15 копеек
Пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на четверг, 9 января, опустил курс гривны более чем на 15 копеек – до 23,83 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 8 января.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 23,8345 гривны (-0,1560);

– 100 евро – 26,4909 гривны (-1,1199).

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже поднялся на 23 копейки до 24 гривен за доллар, курс в покупке вырос на 22 копейки – до 23,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже поднялся на 19 копеек – 26,69 гривен за евро.

Напомним, Нацбанк продолжил активно скупать валюту.

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