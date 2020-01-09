В МВФ назвали причины роста гривны

Укрепление и обесценивание национальной валюты Украины является результатом "плавающего" курса, сообщил представитель МВФ.

Подорожание и удешевление гривны является результатом “плавающего“ курса. Об этом представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман сказал в интервью Еспресо.

“Сегодня валютный курс определяется соотношением спроса и предложения. Зато Нацбанк фокусируется на инфляции и позволяет валютному курсу двигаться в соответствии со спросом и предложением“, - считает Люнгман.

По его словам, трудно определить главный фактор, который привел к подорожанию гривны.

“Имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за границей. Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие одновременно как цены украинского импорта - на тот же газ, - уменьшились. Два года подряд невиданного урожая - это также приводит к удорожанию национальной валюты. Правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, повысило спрос на эти бумаги“, - отметил представитель МВФ.

Люнгман считает, что подорожание гривны для потребителей, которые имеют целью приобрести импортные товары, - это выигрыш. “Эти товары для них будут дешевле. То же самое для компаний, которые хотели бы обновить свои производственные фонды и, если они импортные, то приобретение этих импортных производственных фондов будет дешевле. Украинские домохозяйства, которые включают тепло или газовую конфорку на кухне, также чувствуют, что газ - подешевел. Но по поводу экспортеров, конвертирующих валютную выручку, то они получают меньше в гривнах“, - отметил он.

Напомним, в НБУ рассказали о главных ожиданиях МВФ от Украины.

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