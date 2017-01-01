Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цена на нефть обвалилась на новостях из США

Комментариев: 0
"Черное золото" стало дешеветь после заявления минэнерго США об увеличении запасов сырья до 431,1 млн баррелей.
Ситуация в США оказывает большое влияние на нефть
Ситуация в США оказывает большое влияние на нефть
Getty Images

Мировые цены на нефть эталонных марок резко снизились на неожиданном росте запасов в США. Об этом свидетельствуют результаты торгов в среду, 8 января.

Читай также: В мире продолжают расти цены на нефть

Так, мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $3,05 (4,47%) – до $65,22 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) обвалились еще больше – на $3,25 (5,18%) до $59,45 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $5,77 в пользу Brent.

“Черное золото“ стало дешеветь после того, как минэнерго США сообщило об увеличении запасов сырья на 1,2 млн баррелей – до 431,1 млн баррелей. Аналитики рынка наоборот ожидали снижения этих запасов на 3,5 млн баррелей.

Также на динамику цен на нефть могло оказать выступление президента США Дональда Трампа по Ирану. Он с одной сороны анонсировал новые санкции против этой страны, но с другой, заявил о готовности к миру с Тегераном.

Напомним, в Германии запустили Северный поток-2.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: нефть, США, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь