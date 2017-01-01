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Украинцы стали чаще покупать б/у автомобили

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Самой популярной маркой оказался Volkswagen.
Рост спроса на подержанные машины объясняют упрощением условий растаможивания
Рост спроса на подержанные машины объясняют упрощением условий растаможивания
depositphotos.com

Украинцы стали чаще покупать подержанные автомобили. Спрос на б/у авто в 2019 году вырос в 3,5 раза, если сравнивать с 2018 годом. Об этом сообщает Укравтопром.

“Всего по итогам года на украинские номера перешли 408,1 тыс легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Почти три четверти от этого количества охватили машины происхождением из стран Европейского Союза“, — утверждают в Укравтопроме.

В организации рост спроса на подержанные машины объясняют упрощением условий растаможивания.

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Стоит также отметить, что в прошлом году в украинцы зарегистрировали в 5 раз больше б/у автомобилей, чем новых.

Самой популярной маркой среди украинцев оказался Volkswagen. В 2019 году украинцы поставили на учет 74,856 тыс подержанных автомобилей этой марки.

На втором месте в списке оказался Opel - 34,893 зарегистрированных автомобиля.

В пятерку также вошли Renault, Skoda и Ford.

Напомним, автопроизводство Украины за месяц упало на 40%.

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Теги: б/у авто, автомобили, покупка автомобиля
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