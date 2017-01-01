Украинцы стали чаще покупать б/у автомобили

Самой популярной маркой оказался Volkswagen.

Украинцы стали чаще покупать подержанные автомобили. Спрос на б/у авто в 2019 году вырос в 3,5 раза, если сравнивать с 2018 годом. Об этом сообщает Укравтопром.

“Всего по итогам года на украинские номера перешли 408,1 тыс легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Почти три четверти от этого количества охватили машины происхождением из стран Европейского Союза“, — утверждают в Укравтопроме.

В организации рост спроса на подержанные машины объясняют упрощением условий растаможивания.

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Стоит также отметить, что в прошлом году в украинцы зарегистрировали в 5 раз больше б/у автомобилей, чем новых.

Самой популярной маркой среди украинцев оказался Volkswagen. В 2019 году украинцы поставили на учет 74,856 тыс подержанных автомобилей этой марки.

На втором месте в списке оказался Opel - 34,893 зарегистрированных автомобиля.

В пятерку также вошли Renault, Skoda и Ford.

Напомним, автопроизводство Украины за месяц упало на 40%.

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