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Золотовалютные запасы Украины достигли семилетнего максимума - НБУ

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В 2019 году запасы Украины достигли 25,3 млрд долларов.
В 2019 году запасы Украины достигли 25,3 млрд долларов
В 2019 году запасы Украины достигли 25,3 млрд долларов
Пресс-центр НБУ

Золотовалютные запасы Украины существенно увеличились и достигли отметки семилетнего рекорда. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

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В 2019 году запасы Украины достигли 25,3 млрд долларов.

“Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долларов в эквиваленте, согласно инфляционного отчета за октябрь 2019 года), но и достиг семилетнего максимума“, — сообщили в Нацбанке.

Такой рекорд в НБУ объясняют благоприятной ситуацией на валютном рынке — в этом году Украина зарабтала немалые деньги от экспорт агропродукции. Повысился также спрос на гособлигации у иностранцев.

“Наращивание международных резервов произошло в год проведения двойных выборов и осуществления пиковых выплат по внешнему государственному долгу, что является дополнительным свидетельством укрепления макрофинансовой стабильности в стране“, — добавляют в НБУ.

Напомним, НБУ начал финансовый год с покупки валюты.

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Теги: НБУ, Золотовалютные резервы, валютный рынок
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