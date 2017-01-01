Золотовалютные запасы Украины достигли семилетнего максимума - НБУ
Золотовалютные запасы Украины существенно увеличились и достигли отметки семилетнего рекорда. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.
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В 2019 году запасы Украины достигли 25,3 млрд долларов.
“Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долларов в эквиваленте, согласно инфляционного отчета за октябрь 2019 года), но и достиг семилетнего максимума“, — сообщили в Нацбанке.
Такой рекорд в НБУ объясняют благоприятной ситуацией на валютном рынке — в этом году Украина зарабтала немалые деньги от экспорт агропродукции. Повысился также спрос на гособлигации у иностранцев.
“Наращивание международных резервов произошло в год проведения двойных выборов и осуществления пиковых выплат по внешнему государственному долгу, что является дополнительным свидетельством укрепления макрофинансовой стабильности в стране“, — добавляют в НБУ.
Напомним, НБУ начал финансовый год с покупки валюты.
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