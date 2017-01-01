Золотовалютные запасы Украины достигли семилетнего максимума - НБУ

В 2019 году запасы Украины достигли 25,3 млрд долларов.

Золотовалютные запасы Украины существенно увеличились и достигли отметки семилетнего рекорда. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Читай также: Украинцы четвертый год подряд продают больше валюты, чем покупают

В 2019 году запасы Украины достигли 25,3 млрд долларов.

“Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долларов в эквиваленте, согласно инфляционного отчета за октябрь 2019 года), но и достиг семилетнего максимума“, — сообщили в Нацбанке.

Такой рекорд в НБУ объясняют благоприятной ситуацией на валютном рынке — в этом году Украина зарабтала немалые деньги от экспорт агропродукции. Повысился также спрос на гособлигации у иностранцев.

“Наращивание международных резервов произошло в год проведения двойных выборов и осуществления пиковых выплат по внешнему государственному долгу, что является дополнительным свидетельством укрепления макрофинансовой стабильности в стране“, — добавляют в НБУ.

Напомним, НБУ начал финансовый год с покупки валюты.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram