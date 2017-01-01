Как будут выдавать "пакеты малыша" в 2020 году

Стоимость набора не будет превышать 5 тыс грн.

В Минсоцполитики зафиксировали цену на “пакет малыша“, который выдают родителям при рождении ребенка. Сумма “пакета“ не будет превышать 5 тыс грн. Об этом свидетельствуют данные проекта, обнародованного на сайте ведомства.

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Также в министерстве отмечают, что закупать новые “пакеты малыша“ будут только после того, как раздадут те, что приобрели в 2019 году.

Министерство также обязуется проконтролировать организацию выдачи “пакета малыша“ родителям в родильных домах.

Напомним,в Украине начала работать услуга е-малыш.

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