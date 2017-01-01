На что украинцы потратили больше всего денег в 2019 году

Доходы населения в третьем квартале года составили 950,7 млрд грн.

В третьем квартале прошлого года украинцы больше всего денег потратили на различные товары и услуги – 840,7 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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88,4% всех расходов украинцев — это приобретение различных товаров и услуг.

В то же время, украинцам удалось и сэкономить средства на ценных бумагах (11,1 млрд грн) и в иностранной валюте (17,1 млрд грн).

Доходы населения за указанный период составили 950,7 млрд грн. 47,3% от указанной суммы — это зарплатные деньги.

Напомним, дефицит госбюджета в прошлом году оказался меньше планового.

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