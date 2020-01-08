Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП

В то же время, в организации считают, что в Украине темпы роста экономики будут увеличиваться.

В новом году мировой экономический рост будет находится на уровне 2,5% depositphotos.com

В новом году мировой экономический рост будет находится на уровне 2,5%. Такой рост прогнозируют во Всемирном банке.

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В организации акцентируют, что мировые инвестиции и торговля постепенно стабилизируются, но риски пока все-равно есть.

Всемирный банк прогнозирует, что в 2021 году мировая экономика вырастет немного больше, чем в этом — на 2,6%, в 2022 — на 2,7%.

Стоит отметить, что летом прошлого года Всемирный банк давал более положительный прогноз на этот год — предполагалось, что рост составит 2,7%,

В то же время, организация прогнозирует замедление роста экономики в развитых странах до 1,4%,

Предполагается, что экономика США замедлит рост до 1,8% из-за политической неопределенности и роста пошлин.

Если говорить о Европе, то рост снизится до 1% в 2020 году из-за снижения темпов промышленности. Страны, которые развиваются, наоборот — ускорят свой рост. В частности, Украина должна увеличить рост экономики до 3,7% в этом году, а в 2021 до 4,2%.

Напомним, в Украине впервые за 7 лет до 50% сократилось соотношение госдолга к ВВП.

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