Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Смогут ли "дешевые" кредиты для предпринимателей помочь развитию бизнеса — эксперты

Комментариев: 1
Эксперты оценивают положительно программу по "дешевому" кредитованию .
"Дешевые" кредиты будут доступны для бизнесменов
"Дешевые" кредиты будут доступны для бизнесменов
depositphotos.com

Недавно Кабмин объявил о запуске льготного кредитования в Украине. “Дешевые“ кредиты будут доступны для бизнесменов. Эксперты считают, что новая программа положительно скажется на развитии бизнеса в Украине, пишет Сегодня.

Читай также: ФЛП запретили тратить деньги с корпоративных счетов на личные нужды

Эксперты уверены, что если система кредитования заработает правильно, то это даст толчок для развития бизнеса.

“Важно, что предпринимателям дадут новые условия кредитования. Если этот механизм заработает, это даст хороший толчок для развития малого предпринимательства“, – рассказала глава Совета Института налоговых реформ, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко.

В то же время, финансист, президент инвестиционной группы “Универ“ Трас Козак считает, что государство может оказывать чрезмерное влияние на программу. Если так произойдет, то программа окажется провальной.

“Кредитование малого бизнеса под 5% – это очень хорошая идея. Наша экономика страдает от отсутствия инвестиций, от отсутствия дешевых денег. Нашим предпринимателям очень тяжело конкурировать, например, с поляками или чехами, потому что они могут привлекать деньги под 5%, а наши – под 25%. Мы видим, что Нацбанк наконец начал опускать учетную ставку. В конце января будет очередное заседание правления НБУ и, думаю, ставка снизится еще процента на полтора. Но она по-прежнему будет еще высокой. А программа, которую анонсировало правительство, может выстрелить, если она будет правильно построена. Важно, кто будет выбирать претендентов, кто будет нести ответственность за невозврат. Если выбирать будет государство – очень плохо. Потому что чиновник не отвечает за свои шаги. Если же выбирать будут банки, это будет лучше. Государство должно только задавать простые, разумные правила игры. Чтобы было понятно, кто может участвовать в программе, какие условия. И компенсировать разницу между банковской ставкой и 5% годовыми“, – убежден эксперт.

Напомним, НБУ упростил процесс открытия и закрытия банковских счетов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: дешевые кредиты, развитие бизнеса, ФЛП, предприниматели
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Кайдаш    09.01.2020, 13:40
Оценка:  +5
Кайдаш
Гладко было на бумаге.....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь