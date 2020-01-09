Смогут ли "дешевые" кредиты для предпринимателей помочь развитию бизнеса — эксперты

Эксперты оценивают положительно программу по "дешевому" кредитованию .

Недавно Кабмин объявил о запуске льготного кредитования в Украине. “Дешевые“ кредиты будут доступны для бизнесменов. Эксперты считают, что новая программа положительно скажется на развитии бизнеса в Украине, пишет Сегодня.

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Эксперты уверены, что если система кредитования заработает правильно, то это даст толчок для развития бизнеса.

“Важно, что предпринимателям дадут новые условия кредитования. Если этот механизм заработает, это даст хороший толчок для развития малого предпринимательства“, – рассказала глава Совета Института налоговых реформ, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко.

В то же время, финансист, президент инвестиционной группы “Универ“ Трас Козак считает, что государство может оказывать чрезмерное влияние на программу. Если так произойдет, то программа окажется провальной.

“Кредитование малого бизнеса под 5% – это очень хорошая идея. Наша экономика страдает от отсутствия инвестиций, от отсутствия дешевых денег. Нашим предпринимателям очень тяжело конкурировать, например, с поляками или чехами, потому что они могут привлекать деньги под 5%, а наши – под 25%. Мы видим, что Нацбанк наконец начал опускать учетную ставку. В конце января будет очередное заседание правления НБУ и, думаю, ставка снизится еще процента на полтора. Но она по-прежнему будет еще высокой. А программа, которую анонсировало правительство, может выстрелить, если она будет правильно построена. Важно, кто будет выбирать претендентов, кто будет нести ответственность за невозврат. Если выбирать будет государство – очень плохо. Потому что чиновник не отвечает за свои шаги. Если же выбирать будут банки, это будет лучше. Государство должно только задавать простые, разумные правила игры. Чтобы было понятно, кто может участвовать в программе, какие условия. И компенсировать разницу между банковской ставкой и 5% годовыми“, – убежден эксперт.

Напомним, НБУ упростил процесс открытия и закрытия банковских счетов.

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