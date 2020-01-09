Сколько потеряет Украина из-за запуска Турецкого потока

Украина существенно сократит объемы транзита газа.

Из-за начала работы газопровода Турецкий поток в Украине на 15 млрд кубометров снизится транзит газа. Поэтому сегодня Украина находится в поисках решений, как задействовать старый Трансбалканский газопровод. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

“Сегодня пафосно был запущен Турецкий Поток. Проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей. К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1/1/2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину“, - написал Макогон.

Он добавил, что Украина будет теперь транспортировать газ на 15 млрд м3.

“Но мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объёме до 15,8 млн м3 в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе“, - утверждает Макогон.

Напомним, в Грецию и Северную Македонию начал поступать газ по Турецкому потоку.

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