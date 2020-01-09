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Сколько потеряет Украина из-за запуска Турецкого потока

Комментариев: 14
Украина существенно сократит объемы транзита газа.
В Украине на 15 млрд кубометров снизится транзит газа
В Украине на 15 млрд кубометров снизится транзит газа
turkstream.info

Из-за начала работы газопровода Турецкий поток в Украине на 15 млрд кубометров снизится транзит газа. Поэтому сегодня Украина находится в поисках решений, как задействовать старый Трансбалканский газопровод. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

“Сегодня пафосно был запущен Турецкий Поток. Проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей. К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1/1/2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину“, - написал Макогон.

Он добавил, что Украина будет теперь транспортировать газ на 15 млрд м3.

“Но мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объёме до 15,8 млн м3 в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе“, - утверждает Макогон.

Напомним, в Грецию и Северную Македонию начал поступать газ по Турецкому потоку.

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Теги: газ, Турецкий поток, транзит газа
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Комментариев (14)
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Осталось 300 символов
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гость  (аноним)  09.01.2020, 15:53
Оценка:  +1
гость
Что, кацапчики, не получается нагнуть Украину, вернуть ее назад в стойло?
И так пытались, и этак - ОБЛОМ! Украина послала НАКУЙ!
Молдова, Грузия, страны Балтии тоже послали вас НАКУЙ!
Даже Беларусь, открыла рот, набрала в легкие воздуха, чтобы послать вас, ...правильно, НАКУЙ!
гость  (аноним)  09.01.2020, 15:40
Оценка:  +1
гость
(аноним) 09.01.2020, 15:25 "Только убивать согласны себе подобных"

Выблядок кацапский, ты еб.а.нулся? "Себе подобных"?
Ты нам НЕ подобный! Ты московит, ордынец, черт мокшанский!
Поэтому - ХОРОШИЙ МОСКОВИТ - МЕРТВЫЙ МОСКОВИТ!
гость  (аноним)  09.01.2020, 15:34
Оценка:  +1
гость
Уеб..ки тупые, понравилось десятилетиями сидеть на кацапских газовых потоках?
Идите НАКУЙ с вашими проблемами и с кацапской мразью!
гость  (аноним)  09.01.2020, 15:27
Оценка:  -1
гость
И тут наркошу какого-то аж на 6 постов из методички продриснуло! Иди в Иран своих льотчиков скребком собирай, да смотри с пассажирами не перепутай!ГЫ-ГЫ..
гость  (аноним)  09.01.2020, 15:25
Оценка:  -1
гость
Кормятся самостийники с корыта, которое еще коммунисты оставили. За 28 лет ничего своего не построили.Только убивать согласны себе подобных за гроши разумеется .При этом орут о войне до победного конца. Победе над разумом наверное ?
гость  (аноним)  09.01.2020, 15:24
Оценка:  -1
гость
Ще один крок до нележности (на 500млн$ ), а с пуском 2-ой нитки ше стильки. А ще СП-1 на полную робит, бо половина його газу йде в opal, друга половина в наземеу трубу СП-2 нимцив. Наскакали?
гость  (аноним)  09.01.2020, 15:24
Оценка:  +1
гость
«Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости, вранья и злодейства»
Аксаков
гость  (аноним)  09.01.2020, 15:23
Оценка:  +1
гость
«Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два-три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно»
Иван Бунин
гость  (аноним)  09.01.2020, 15:22
Оценка:  +1
гость
«Нет в мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги»
А. Солженицын
гость  (аноним)  09.01.2020, 15:20
Оценка:  +1
гость
"Мы, московиты, споили киргизов, черемисов, бурятов, ограбили Армению и Грузию, запретили Богослужение на грузинском языке, обездолили богатейшую Украину, Европе дали анархистов Кропоткина, Бакунина, апостолов разрушения и пыток Нечаева, Ленина и моральную грязь"
В. Розанов (1856-1919)
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