Нафтогаз назвал причину сокращения транзита газа

Газпром, Нафтогаз и европейские потребители ожидали, что с 1 января не будет транзита, поэтому не были готовы полностью загружать систему, объяснил Юрий Витренко.

Резкое снижение объемов транзита российского газа через территорию Украины в начале января связано с контрактными договоренностями, которые были достигнуты 30 декабря. Об этом сказал исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко на пресс-конференции, сообщает LIGA.net в четверг, 9 января.

“С начала этого месяца объемы транзита значительно упали, потому что и Газпром, и Нафтогаз, и европейские потребители ожидали, что с 1 января не будет транзита, поэтому не были готовы полностью загружать систему“, – сказал Витренко.

Он подчеркнул, что по контракту Газпром оплачивает резервирование мощностей ГТС Украины вне зависимости от их использования.

Напомним, запасы газа в украинских хранилищах продолжают сокращаться.

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