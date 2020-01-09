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Нафтогаз назвал причину сокращения транзита газа

Комментариев: 5
Газпром, Нафтогаз и европейские потребители ожидали, что с 1 января не будет транзита, поэтому не были готовы полностью загружать систему, объяснил Юрий Витренко.
Газпром оплачивает резервирование мощностей ГТС вне зависимости от их использования
Газпром оплачивает резервирование мощностей ГТС вне зависимости от их использования
Getty Images

Резкое снижение объемов транзита российского газа через территорию Украины в начале января связано с контрактными договоренностями, которые были достигнуты 30 декабря. Об этом сказал исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко на пресс-конференции, сообщает LIGA.net в четверг, 9 января.

“С начала этого месяца объемы транзита значительно упали, потому что и Газпром, и Нафтогаз, и европейские потребители ожидали, что с 1 января не будет транзита, поэтому не были готовы полностью загружать систему“, – сказал Витренко.

Он подчеркнул, что по контракту Газпром оплачивает резервирование мощностей ГТС Украины вне зависимости от их использования.

Напомним, запасы газа в украинских хранилищах продолжают сокращаться.

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Теги: Россия, Украина, газ, ГТС, Газпром, Нафтогаз, Витренко, транзит, транзит газа
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  09.01.2020, 17:00
Оценка:  -1
гость
гость (аноним) 09.01.2020, 16:24
Вете ран АТО из Винницы наладил сбыт консервов под названием "Сепар в сметане"
НО ИЗ УКРАИНСКИХ СВИНЕЙ НЕ ЗАБУДЬ ДОБАВИТЬ, И НЕ ИСКЛЮЧЕНО ЧТО ИЗ 200Х АТОШНИКОВ,что зря мясо закапывать после продажи донорских органов!
гость  (аноним)  09.01.2020, 16:40
Оценка:  +1
гость
BROKER666 09.01.2020, 16:30

СУПЕР! ВНУШАЕТ!
С ПРОШЕДШИМИ ПРАЗДНИКАМИ И ДОБРА ТЕБЕ!!!
гость  (аноним)  09.01.2020, 16:30
Оценка:  +1
гость
Нам насрать на проблемы наших олигархов/воров, впрочем, как и на кацапскую сволоту!
гость  (аноним)  09.01.2020, 16:24
Оценка:  +1
гость
Гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы!!!
Вете ран АТО из Винницы наладил сбыт консервов под названием "Сепар в сметане" и "Снегирь православный" с мощами КобзДона! Вот это - креатив!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!
BROKER666    09.01.2020, 16:30
Оценка:  +5
BROKER666
Любой руской ск0тине,
Сидит в которой ватный бес
Во фразе СЛАВА УКРАИНЕ!
Мерещится : Всё, нам пришел ПЕСДЕЦ !
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