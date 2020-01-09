Нафтогаз назвал причину сокращения транзита газа
Резкое снижение объемов транзита российского газа через территорию Украины в начале января связано с контрактными договоренностями, которые были достигнуты 30 декабря. Об этом сказал исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко на пресс-конференции, сообщает LIGA.net в четверг, 9 января.
“С начала этого месяца объемы транзита значительно упали, потому что и Газпром, и Нафтогаз, и европейские потребители ожидали, что с 1 января не будет транзита, поэтому не были готовы полностью загружать систему“, – сказал Витренко.
Он подчеркнул, что по контракту Газпром оплачивает резервирование мощностей ГТС Украины вне зависимости от их использования.
Напомним, запасы газа в украинских хранилищах продолжают сокращаться.
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