Миллиардер раздаст своим подписчикам в Twitter по 9000 долларов

Юсаку Маэзава хочет проверить, действительно ли счастье зависит от денег.

Японский миллиардер Юсаку Маэзава раздаст по 1 млн йен (9 000 долларов) 1000 подписчикам его странице в Twitter. Таким образом миллиардер хочет проверить, способны ли деньги сделать человека счастливым. .Об этом пишет Business Insider.

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Маэзава хочет проверить экспериментальным путем теорию об универсальном базовом доходе, которая гласит, что если человек получает постоянный доход, то он начинает чувствовать себя счастливым.

“Я думаю каждый желает не денег, а исполнения мечты“, - написал Маэзава.

Но экономисты не соглашаются с миллиардером, поскольку он обещает одноразовую выплату, а не стабильные финансовые поступления.

“Базовый доход означает регулярную минимальную сумму, предлагающую чувство безопасности. Предложение Маэзавы совершенно другое“, - говорит старший экономист института Даи-ичи Тошихиро Нагахама.

Миллиардер планирует выбрать счастливчиков рандомным образом, которые переслали его пост об этом эксперименте 1 января.



После рассылки денег Маэзава планирует продолжить общение с победителями, чтобы узнать, помогли ли эти деньги стать им счастливыми.

Напомним, модный дом Roberto Cavalli приобрел бизнесмен из ОАЭ.

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