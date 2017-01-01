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Бизнес-омбудсмен Украины высказал опасения по поводу приватизации гособъектов

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Марчин Свенчицкий считает, что Украине необходимо привлекать иностранных инвесторов.
Марчин Свенчицкий
Марчин Свенчицкий
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Бизнес-омбудсмен Украины Марчин Свенчицкий высказал некие опасения по поводу масштабной приватизации государственных объектов в Украине. Об этом пишет РБК-Украина.

Важно, чтобы приватизация госсобственности не превратилась в примитивную распродажу только для олигархов“, - подчеркивает Свенчицкий.

Свенчицкий утверждает, что предприятия сначала нужно модернизировать, чтобы они могли работать на экономику. Сделать это можно с помощью привлечения инвесторов. Поэтому бизнес-омбудсмен уверен, что Украине необходимо привлекать иностранный капитал.

Для этого нужно сделать промоцию среди иностранцев, которые могли бы стать участниками украинской приватизации. Потому что никто из иностранного бизнеса не приобретет здесь крупное предприятие, если нет достаточной информации о долгах, состоянии оборудования, правах собственности на землю и т. д.“, - говорит бизнес-омбудсмен.

Напомним, Зеленский призвал оманцев участвовать в приватизации в Украине.

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Теги: Марчин Свенчицкий, Бизнес-омбудсмен, приватизация
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