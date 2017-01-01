Бизнес-омбудсмен рассказал, когда экономика Украины достигнет уровня Польши
Экономика Украины за 15 лет может догнать уровень Польши. Об рассказал бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий в интервью РБК-Украина.
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Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что для достижения подобной цели Украина должна создать независимые суды, избавиться от коррупции, а также работать над реализацией Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
“В целом, если в стране политическая и экономическая обстановка будет стабилизирована, а экономика будет открыта для сотрудничества с другими странами, то понадобится буквально 15 лет, чтобы Украина достигла уровня Польши“, - считает Свенчицкий.
Напомним, в Минэкономики рассказали о приоритетах 2020 года.
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