Бизнес-омбудсмен рассказал, когда экономика Украины достигнет уровня Польши

Чтобы достичь цели, необходимо выполнить ряд условий.

Экономика Украины за 15 лет может догнать уровень Польши. Об рассказал бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий в интервью РБК-Украина.

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Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что для достижения подобной цели Украина должна создать независимые суды, избавиться от коррупции, а также работать над реализацией Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

“В целом, если в стране политическая и экономическая обстановка будет стабилизирована, а экономика будет открыта для сотрудничества с другими странами, то понадобится буквально 15 лет, чтобы Украина достигла уровня Польши“, - считает Свенчицкий.

Напомним, в Минэкономики рассказали о приоритетах 2020 года.

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