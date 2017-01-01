Завод Коломойского выиграл суд против ПриватБанка
Никопольский ферросплавный завод Игоря Коломойского частично выиграл суд против ПриватБанка. С банка взыскали 21,85 млн гривен долга по кредиту рефинансирования. Об этом сообщает Finbalance.
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Банк заплатит средства в пределах мирового соглашения, которое завод заключил с Национальным банком.
Стоит отметить, что до того, как ПриватБанк был национализирован, завод выступал поручителем по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал Приватбанку.
В качестве залога завод предоставил вагоны и тепловозы, стоимость которых составляет около 40 млн грн.
Напомним, НБУ выиграл новый суд в деле ПриватБанка.
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