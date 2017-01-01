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Завод Коломойского выиграл суд против ПриватБанка

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С банка взыскали 21,85 млн гривен.
Завод Игоря Коломойского частично выиграл суд против ПриватБанка
Завод Игоря Коломойского частично выиграл суд против ПриватБанка
depositphotos.com

Никопольский ферросплавный завод Игоря Коломойского частично выиграл суд против ПриватБанка. С банка взыскали 21,85 млн гривен долга по кредиту рефинансирования. Об этом сообщает Finbalance.

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Банк заплатит средства в пределах мирового соглашения, которое завод заключил с Национальным банком.

Стоит отметить, что до того, как ПриватБанк был национализирован, завод выступал поручителем по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал Приватбанку.

В качестве залога завод предоставил вагоны и тепловозы, стоимость которых составляет около 40 млн грн.

Напомним, НБУ выиграл новый суд в деле ПриватБанка.

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Теги: ПриватБанк, Коломойский, суд, НБУ
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