Завод Коломойского выиграл суд против ПриватБанка

С банка взыскали 21,85 млн гривен.

Никопольский ферросплавный завод Игоря Коломойского частично выиграл суд против ПриватБанка. С банка взыскали 21,85 млн гривен долга по кредиту рефинансирования. Об этом сообщает Finbalance.

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Банк заплатит средства в пределах мирового соглашения, которое завод заключил с Национальным банком.

Стоит отметить, что до того, как ПриватБанк был национализирован, завод выступал поручителем по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал Приватбанку.

В качестве залога завод предоставил вагоны и тепловозы, стоимость которых составляет около 40 млн грн.

Напомним, НБУ выиграл новый суд в деле ПриватБанка.

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