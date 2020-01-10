Ситуация в Иране может отразиться на агроэкспорте – Милованов

Иран является значительным импортером украинской сельскохозяйственной продукции, отметил министр.

Нестабильность в Иране может иметь негативные последствия для украинских экспортеров аграрной продукции. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook в четверг, 9 января.

“Иран является значительным импортером украинской сельскохозяйственной продукции. Нестабильность в Иране может иметь негативные последствия для этой части экспорта“, – написал он.

Милованов отметил, что в декабре на сырьевых рынках цены на пшеницу и кукурузу немного уменьшились – на 0,2% и 0,3% соответственно.

“Данное сокращение, в первую очередь, связано с увеличением объемов мирового производства по сравнению с 2018 годом и ослаблением спроса на данные с/х культуры. При этом, в 2019 году по сравнению с 2018 годом мировые цены на пшеницу уменьшились на 3,9%, на кукурузу – увеличились на 3,4%“, – написал Милованов.

Напомним, в 2019 году Украина экспортировала рекордное количество мяса.

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