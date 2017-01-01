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Саудовская Аравия снизит цены на нефть для стран Европы

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В следующем месяце саудовская нефть для европейских клиентов подешевеет на $1,6-3,5 за баррель.
Саудиты демпингуют цены на "черное золото"
Саудиты демпингуют цены на "черное золото"
depositphotos.com

Саудовская Аравия в феврале существенно снизит цены на все сорта нефти, экспортируемые в страны Европы. О этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные государственой компании Saudi Aramco в четверг, 9 января.

“Для покупателей из стран Северо-Западной Европы саудовская нефть подешевеет в следующем месяце на $1,6-2,5 за баррель, из Средиземноморья – на $2,5-3,5 за баррель“, – говорится в сообщении.

Вместе с тем для американских клиентов стоимость практически всех сортов выросла на $0,2 за баррель. Исключением является марка Arab Extra Light, цена которой не изменится.

Напомним, цена на нефть обвалилась на новостях из США.

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Теги: Европа, нефть, Саудовская Аравия, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent
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