Курс биткоина на сегодня - онлайн хроника криптовалюты

Bitcoin на отметке 7 730 долларов.

По состоянию на пятницу, 10 января, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 7,730,16 долларов.

По состоянию на четверг, 9 января, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 7,946,88 долларов.

Ранее сообщалось о том, что в НБУ разъяснили статус биткоина в Украине. Оказывается, что для выработки общей позиции относительно правового статуса НБУ начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга.

Bitcoin - самая популярная и изменчивая в мире криптовалюта. Колоссальные падения заменяются громкими рекордами. Большинство из них зафиксированы в Корее, так как именно в этой стране наблюдается наибольший спрос.