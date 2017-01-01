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Нацбанк разрешит менять валюту онлайн

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Такую возможность теперь получат не только клиенты банков.
Нацбанк в 2020 году разрешит обменивать валюту онлайн
Нацбанк в 2020 году разрешит обменивать валюту онлайн
Пресс-центр НБУ

НБУ планиурет в 2020 году разрешить обменивать валюту онлайн. Теперь такую возможность получат и клиенты небанковских учреждений. Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook.

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Такая возможность появится благодаря закону о “сплите“, которым было ликвидировано Нацкомфинуслуг.

“Национальный банк будет продолжать валютную либерализацию и в дальнейшем. В частности, после имплементации закона о “сплите“ Национальный банк позволит продавать валюту онлайн не только банкам, но и небанковским финансовым учреждениям, которые перейдут под надзор НБУ с середины 2020 года“, — сообщили в Нацбанке.

Напомним, в МВФ назвали причины роста гривны.

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Теги: НБУ, валюта, обмен валют
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