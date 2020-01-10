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Цены впервые снизились в декабре – Милованов

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За последние два десятилетия в декабре всегда фиксировался рост цен на продукты питания, отметил министр.
Тимофей Милованов утверждает, что цены снижаются даже в декабре
Тимофей Милованов утверждает, что цены снижаются даже в декабре
Минэкономики / Facebook

Впервые за годы независимости Украины в декабре было зафиксировано снижение цен – зафиксирована дефляция. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook вечером в четверг, 9 января.

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В частности, он прокомментировал публикацию Госстата о падении цен в декабре 2019 года и замедлении годовой инфляции 4,1%, что ниже целей Нацбанка.

“Согласно обнародованным данным Госстата, впервые за годы независимости Украины в декабре на потребительском рынке наблюдалась дефляция – цены снизились на 0,2% (ранее в декабре фиксировался только рост цен, в частности, самый низкий рост составил 0,2% в 2011-2012 гг.)“, – написал министр.

По его словам, в годовом исчислении потребительская инфляция продолжила стремительно замедляться – до 4,1% (по сравнению с 5,1% в ноябре) и в итоге была близка к нижней границе целевого диапазона 5% +/- 1в.п. В целом по итогам 2019 потребительская инфляция ниже как прогноза в начале декабря – 4,5%, так и прогноза середины октября (правительственный прогноз – 6,7%).

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Базовый индекс потребительских цен снизился на 0,3% (в годовом исчислении замедлил рост до 3,9% по сравнению с 4,8% в ноябре), небазовый индекс потребительских цен по расчетам Минэкономики снизился на 0,1% (в годовом исчислении замедлил рост до 4,3% по сравнению с 5,6% в ноябре).

По словам Милованова, нетипичное для декабря снижение цен вызвано:

  • существенной ревальвацией гривны (только на протяжении декабря среднемесячный обменный курс гривны к доллару США укрепился на 3,1%), что создавало дефляционное влияние на внутренние цены (снизились цены на преимущественно импортные товары: фрукты , одежда и обувь, бытовую технику, фармацевтическую продукцию, топливо и масла, автомобили и др.)
  • снижением цены на природный газ для нужд населения на 11,2% (с начала года цены снизились на 28,7%).

Милованов добавил, что насыщение отдельных сегментов продовольственного рынка нивелировало рост цен на рынке молочных продуктов. Это позволило сломать сезонность продовольственного рынка и оставить цены неизменными по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, инфляция в Украине замедлилась до уровня 2013 года.

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Теги: экономика, Минэкономики, инфляция, продукты, цены, дефляция, продукты питания, экономика Украины, Тимофей Милованов
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  10.01.2020, 13:22
Оценка:  0
гость
Кто этот енот-полоскун и когда ему и тем, кто дефляцию насчитал, наступили на голову? Где тот лес, в котором такие грибы растут, после которых эти жывотные в черную дыру улетают?
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