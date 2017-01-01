Инфляция в Украине замедлилась до уровня 2013 года

В стране зафиксировали самый низкий уровень инфляции за последние 6 лет.

В целом цены на продукты за год существенно не менялись depositphotos.com

В Украине в 2019 году замедлилась инфляция — до 4,1%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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В декабре прошлого года цены в стране снизились на 0,2%, если сравнивать с ноябрем.

За год инфляция в целом оказалась на уровне 3,9%.

В целом цены на продукты за год существенно не менялись. Подешевели (на 2,4-0,5%) мясо, рыба, рис, сахар, фрукты, подсолнечное масло и макаронные изделия.

Некоторые продукты наоборот немного подорожали (на 1,7-0,3%). Речь идет о молочных продуктах, яйцах, овощах, хлебе. Немного выросли цены и на алкоголь.

А вот одежда и обувь подешевели — на 3,4%.

Также в Украине снизились цены на коммунальные услуги и транспорт.

Такой низкий уровень инфляции последний раз был зафиксирован в 2013 году.

В Украине в 2019 году замедлилась инфляция — до 4,1% Госстат

Напомним, в Украине уменьшились зарплаты.

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