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Формальное выполнение инфляции создало серьезные проблемы экономики — эксперт

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Экономист считает, что снижение инфляции повлечет за собой серьезные проблемы для экономики Украины.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
facebook.com

Снижение инфляции имеет и негативную сторону медали. Профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана Богдан Данилишин прокомментировал на своей странице в Facebook новость о снижении инфляции.

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Эксперт считает, что на снижение темпов инфляции повлиял мировой рынок основных товаров.

Ревальвация гривны также внесла свой положительный вклад.

В то же время, эксперт критикует жесткую монетарную политику НБУ, которая также повлияла на снижение инфляции, но была неоправданной.

“Снижение учетной ставки началось слишком поздно, размер снижения ставки был чисто символическим (до декабрьского снижения на 2 п.п.). На данный момент учетная ставка НБУ в 3,3 раза превышает уровень потребительской инфляции! В низкой инфляции прошлого года есть обратная сторона. Отрицательная. Которая, на мой взгляд, значительно превосходит позитив от низкой инфляции“, - пишет эксперт.

Данилишин приводит ряд негативных изменений в украинской экономике в 2019 году:

- снижение темпов промышленного производства — в ноябре 2019 года на 7,5%;
- снижение цен производителей на 4%

“Промышленная дефляция может стать триггером дальнейшего падения промпроизводства“, - пишет эксперт.

- снижается кредитов по отношению к реальному сектору экономики к ВВП;
- дефицит внешней торговля за 10 месяцев 2019 составил 9,95 млрд долларов.

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Кроме того, в Украине увеличилось количество безработных. Это, в частности, связанно и с высокой учетной ставкой НБУ, поскольку такая ситуация усложняет кредитование бизнеса. Это, в свою очередь, влечет за собой сокращение производства и увольнение сотрудников.

Завышенная учетная ставка повлияла также и на огромный приток спекулятивного иностранного капитала в ОВГЗ.

“Механистически-формальное выполнение в 2019 году цели по инфляции (без оценки воздействия на народное хозяйство в целом) создало серьезные проблемы экономики и заложило опасные мины замедленного действия для ее функционирования в ближайшие несколько лет“, - предостерегает Данилишин.

Напомним, стало известно, что инфляция в Украине замедлилась до уровня 2013 года.

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Теги: инфляция, Данилишин, НБУ, проблемы экономики
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Кайдаш    10.01.2020, 12:49
Оценка:  +5
Кайдаш
Инфляция - плохо
Дефляция - плохо
Нет в жизни счастья ((((
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