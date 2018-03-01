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В Украине выросли пенсии

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Минимальная пенсия увечилась на 220 гривен.
На 220 гривен больше теперь будут получать пенсионеры с минимальной пенсией
На 220 гривен больше теперь будут получать пенсионеры с минимальной пенсией
depositphotos.com

В Украине растут пенсии — на 220 гривен больше теперь будут получать пенсионеры с минимальной пенсией — 1889,2 грн. Об этом пишет UBR.

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Пересчитают пенсии и военным. Речь идет о двух категориях пенсионеров:

Первая:

  • те, кому пенчию назначили согласно закону Украины “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц“ до 01.03.2018 года (кроме пенсий милиционерам и полицейским);

  • те, кому пенсию пересчитали с начала 2018 г. с учетом размера оклада по должности, воинскому (специальному) званию, процентной надбавки за выслугу лет по соответствующей или аналогичной должности, которую служащий занимал на дату увольнения.

Вторая категория - работники органов внутренних дел (милиции).

Пенсионерам, которые входят в эту категорию, будут доплачивать 100% разницы между месячным размером повышенной пенсии (которую рассчитали в 2016 году) и месячным размером пенсии, которую они получали за период с 2016 года по конец 2017 года, до обеспечения полной выплаты рассчитанной суммы разницы.

Напомним, депутаты предлагают украинцам откладывать из зарплаты на вторую пенсию.

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Теги: пенсия, увеличение пенсии, выплаты
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