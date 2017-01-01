Сколько придется заплатить работодателю за неоформленного сотрудника

Если сотрудник работает незаконно, работодателя ждет немалый штраф.

Штраф будет платить работодатель, если он допустил к работе сотрудника, с которым не оформил трудовой договор depositphotos.com

Если организация неправильно оформила на работу своего сотрудника, то ей придется заплатить штраф в тридцатикратном размере от минимальной заработной платы – 141 690 гривен. Об этом сообщает Управление гоструда в Хмельницкой области.

Читай также: Как вернуться к работе после праздников: Советы

Штраф будет платить работодатель, если он допустил к работе сотрудника, с которым не оформил трудовой договор. Также штраф насчитают, если работник по договору должен работать неполный день, а по факту работает полный.

Напомним, в Украине предложили ввести единый налог для работников IT-сферы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram