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Сколько придется заплатить работодателю за неоформленного сотрудника

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Если сотрудник работает незаконно, работодателя ждет немалый штраф.
Штраф будет платить работодатель, если он допустил к работе сотрудника, с которым не оформил трудовой договор
Штраф будет платить работодатель, если он допустил к работе сотрудника, с которым не оформил трудовой договор
depositphotos.com

Если организация неправильно оформила на работу своего сотрудника, то ей придется заплатить штраф в тридцатикратном размере от минимальной заработной платы – 141 690 гривен. Об этом сообщает Управление гоструда в Хмельницкой области.

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Штраф будет платить работодатель, если он допустил к работе сотрудника, с которым не оформил трудовой договор. Также штраф насчитают, если работник по договору должен работать неполный день, а по факту работает полный.

Напомним, в Украине предложили ввести единый налог для работников IT-сферы.

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Теги: работа, рынок труда, трудовой договор
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