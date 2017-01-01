Сколько придется заплатить работодателю за неоформленного сотрудника
Если сотрудник работает незаконно, работодателя ждет немалый штраф.
Если организация неправильно оформила на работу своего сотрудника, то ей придется заплатить штраф в тридцатикратном размере от минимальной заработной платы – 141 690 гривен. Об этом сообщает Управление гоструда в Хмельницкой области.
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Штраф будет платить работодатель, если он допустил к работе сотрудника, с которым не оформил трудовой договор. Также штраф насчитают, если работник по договору должен работать неполный день, а по факту работает полный.
Напомним, в Украине предложили ввести единый налог для работников IT-сферы.
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