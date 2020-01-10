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Сколько денег из бюджета уходит на содержание депутатов

Комментариев: 2
Больше всего средств уходит на аренду жилья для неардепов.
Содержание одного народного депутата обойдет Украине в 2020 году в 344 960 грн
Содержание одного народного депутата обойдет Украине в 2020 году в 344 960 грн
depositphotos.com

Содержание одного народного депутата обойдет Украине в 2020 году в 344 960 грн. Об пишет Сегодня.

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Нардепам компенсируют траты на проезд — около 7500 грн в месяц (90 тыс в год).

1500 грн в месяц выделяют нардепам для закупки канцелярии.

4890 грн (за 10 месяцев) нардепы потратят на телефонные разговоры.

8 тыс грн потратят за 10 месяцев на командировки помощников нардепов.

Чтобы содержать помещения в округах, выделяют 2 тыс грн, еще 670 грн в год предусмотрено для организации встреч с избирателями.

Больше всего денег предусмотрено для компенсации аренды жилья. На одного депутата в 2020 году предусмотрено 237,9 тыс грн.

Напомним, недавно опубликовали текст скандального законопроекта о труде.

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Теги: нардепы, содержание депутатов
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.01.2020, 14:51
Оценка:  0
гость
для неардепов.

Тонкий троллинг от БИГ. Типа НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ.
Кайдаш    10.01.2020, 14:26
Оценка:  +5
Кайдаш
Блин.... А я думал, что экономлю на цирке ((((
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