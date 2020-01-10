Сколько денег из бюджета уходит на содержание депутатов

Больше всего средств уходит на аренду жилья для неардепов.

Содержание одного народного депутата обойдет Украине в 2020 году в 344 960 грн depositphotos.com

Содержание одного народного депутата обойдет Украине в 2020 году в 344 960 грн. Об пишет Сегодня.

Читай также: Богатая жизнь политиков: У кого в 2019 год нашли незадекларированное имущество

Нардепам компенсируют траты на проезд — около 7500 грн в месяц (90 тыс в год).

1500 грн в месяц выделяют нардепам для закупки канцелярии.

4890 грн (за 10 месяцев) нардепы потратят на телефонные разговоры.

8 тыс грн потратят за 10 месяцев на командировки помощников нардепов.

Чтобы содержать помещения в округах, выделяют 2 тыс грн, еще 670 грн в год предусмотрено для организации встреч с избирателями.

Больше всего денег предусмотрено для компенсации аренды жилья. На одного депутата в 2020 году предусмотрено 237,9 тыс грн.

Напомним, недавно опубликовали текст скандального законопроекта о труде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram