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НБУ ускорит снижение учетной ставки

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Снижение до 8% планировалось не раньше 2021 года, но может состояться уже в 2020. Причиной снижения являются макроэкономические предпосылки.
В НБУ анонсировали снижение учетной ставки до 8%
В НБУ анонсировали снижение учетной ставки до 8%
Пресс-центр НБУ

В 2020 году учетную ставку могут снизить до 8%. Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий в интервью Владимиру Федорину в пятницу, 10 января.

“У нас есть все предпосылки для того, чтобы понижать учетную ставку более быстрыми темпами. Ставку в 8% следует ожидать в следующем году (интервью записывалось 27 декабря 2019-го, а опубликовано 8 января - ред.)“, - сказал Смолий.

По его словам, НБУ планировал снижение учетной ставки до 8% годовых не ранее 2021-го, однако пока макроэкономические предпосылки дают основания для более радикального ее снижения.

Напомним, названа сумма, которую Украина выплатит МВФ за год.

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Теги: НБУ, Нацбанк, учетная ставка, Яков Смолий
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