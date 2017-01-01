Курс гривны в 2020 году существенно не снизится — Смолий

В НБУ не предполагают существенное ослабление нацвалюты.

Курс гривны по отношению к другим валютам в 2020 году существенно не снизится. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в интервью проекту “KRYM — критическое мышление“.

“Говорить о том, будет ли существенное ослабление гривны в будущие периоды, видимо, не нужно“, — утверждает Смолий.

Глава Нацбанка рассказал, то в конце 2019 года на украинском рынке был избыток валюты — это повлияло на ее стоимость. Такое количество валюты объясняется вложениями иностранцев в долговые ценные бумаги правительства, которые составили $4 млрд в год.

Напомним, Нацбанк разрешит менять валюту онлайн.

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