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РФ заплатит $82 млн украинским компаниям за конфискацию имущества после аннексии Крыма

Комментариев: 3
Такое решение принял Федеральный суд Швейцарии.
Россия должна выплатить 12 украинским фирмам компенсацию
Россия должна выплатить 12 украинским фирмам компенсацию
depositphotos.com

Россия должна выплатить 12 украинским фирмам компенсацию в размере 82,1 млн долларов за конфискацию имущества после аннексии Крыма в 2014 году. Соответствующее решение принял Федеральный суд Швейцарии, пишет Swiss Info.

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Решение суда опубликовано в четверг. Суд также отклонил российскую апелляцию на решения, которые были вынесены Международным арбитражным судом в Женеве в прошлом году.

Россия подавала апелляцию, поскольку считает, что суд Женевы не может выносить решения по делу, поскольку он также будет и определять статус Крыма.

Также Россия не соглашалась с украинскими фирмами, которые утверждали, что их бизнес должен был быть защищен соглашением о защите инвестиций между Россией и Украиной 1998 года.

В то же время, суд в Лозанне убежден, что решение женевского суда не стоит поддавать сомнениям.

Убытки понесли 12 украинских компаний, среди которых есть и Укрнафта. Компании подали в суд на Россию в 2015 году.

Напомним, Украина отчиталась о первых сутках транзита газа после подписания контракта с РФ.

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Теги: компенсация, суд, Украина и Россия
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  10.01.2020, 17:28
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гость
Кацапские фашистские педерасты, что б вы сдохли в новом году.
navigator2    10.01.2020, 17:16
Оценка:  +4
navigator2
шта? може 820млрд?
atos    10.01.2020, 17:28
Оценка:  -1
atos
Тебе только в задний проход и то один раз, будешь потом штакать на курятнике)
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