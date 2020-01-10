РФ заплатит $82 млн украинским компаниям за конфискацию имущества после аннексии Крыма

Такое решение принял Федеральный суд Швейцарии.

Россия должна выплатить 12 украинским фирмам компенсацию в размере 82,1 млн долларов за конфискацию имущества после аннексии Крыма в 2014 году. Соответствующее решение принял Федеральный суд Швейцарии, пишет Swiss Info.

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Решение суда опубликовано в четверг. Суд также отклонил российскую апелляцию на решения, которые были вынесены Международным арбитражным судом в Женеве в прошлом году.

Россия подавала апелляцию, поскольку считает, что суд Женевы не может выносить решения по делу, поскольку он также будет и определять статус Крыма.

Также Россия не соглашалась с украинскими фирмами, которые утверждали, что их бизнес должен был быть защищен соглашением о защите инвестиций между Россией и Украиной 1998 года.

В то же время, суд в Лозанне убежден, что решение женевского суда не стоит поддавать сомнениям.

Убытки понесли 12 украинских компаний, среди которых есть и Укрнафта. Компании подали в суд на Россию в 2015 году.

Напомним, Украина отчиталась о первых сутках транзита газа после подписания контракта с РФ.

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