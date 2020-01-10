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Прокачка нефти на украинских НПЗ достигла пятилетнего максимума

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Укртранснафта увеличила прокачку нефти на НПЗ до максимальных за последнее пять лет 2,38 млн тонн.
Украина также снизила транзит нефти в Европу
Украина также снизила транзит нефти в Европу
depositphotos.com

Объем транспортировки нефти нефтепроводами для НПЗ Украины в 2019 году составил 2,38 млн тонн, что на 13,4% больше показателя 2018 года и является крупнейшим объемом за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба оператора нефтепроводов страны АО Укртранснафта.

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По данным компании, общий объем транспортируемой нефти для нужд украинских и европейских потребителей по итогам 2019 года составил 15,51 млн тонн нефти, что на 0,5% больше, чем в 2018 году.

При этом транзит нефти в прошлом году снизился на 1,6% - до 13,13 млн тонн.

“К концу 2019 года “Укртранснафте“ практически удалось наверстать недопрокачанные объемы, вызванные приостановкой работы нефтепровода Дружба в апреле-мае из-за попадания в него нефти с повышенным содержанием органических хлоридов“, - отмечают в компании.

В том числе, в декабре 2019 года объем перекачки нефти для потребителей Украины (НПЗ) увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 18,1% - до 207 тыс. тонн. А транзит нефти в страны Европы в декабре прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 уменьшился на 5,7% - до 1,16 млн тонн.

Напомним, в Грецию и Северную Македонию начал поступать газ по Турецкому потоку.

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Теги: Украина, нефть, НПЗ, Укртранснафта
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Григорич    10.01.2020, 18:02
Оценка:  0
Григорич
всё вам Путин плохой
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