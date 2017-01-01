В Киеве дважды за неделю взрывали банкоматы
В ночь на 10 января в Киеве на Оболони неизвестные подорвали банкомат. Об этом сообщает Нацполиция Киева.
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Правоохранители утверждают, что двое неизвестных в балаклавах зашли в помещение банка, прикрепили к корпусу банкомата взрывное устройство. Произошел взрыв, в результате которого было повреждено имущество банка, но сейф остался целым. ,
ЧП произошло в отделении Укрсиббанка.
Злоумышленников пока не нашли.
Стоит отметить, что днем ранее в Киеве был взорван еще один банкомат, который принадлежал Ощадбанку.
Напомним, в Днепре домушника задержали сразу после кражи.
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