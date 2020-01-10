НБУ будет стремиться к ускорению темпа инфляции — Николайчук

Николайчук утверждает, что такого стремительного снижении инфляции никто не ожидал.

Национальный банк Украины будет стремиться к ускорению темпа инфляции. Такого мнения придерживается замминистра экономики Сергей Николайчук, сообщается на сайте Кабмина.

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Николайчук утверждает, что такого стремительного снижении инфляции правительство, НБУ и МВФ не ожидали. Николайчук считает, что скорее всего, никто не оценил прочность курса гривни.

“Скорее всего, в ближайшее время задача будет обратной - повысить инфляцию до цели. Не думаю, что в отличие от центральных банков развитых стран, с этим должны быть проблемы. В то же время, такая реакция и результаты должны убедить и население, и бизнес, и инвесторов, что мы имеем институционально сильный и способный центральный банк“, - утверждает замминистра экономики.

Напомним, инфляция в Украине замедлилась до уровня 2013 года.

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