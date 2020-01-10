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Генпрокурору повысили зарплату в 2,5 раза

Комментариев: 3
Теперь Рябошапка ежемесячно будет получать 93 648 гривен.
Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка
Офис президента Украины

Руслан Рябошпка, который является генеральным прокурором Украины, получил существенное повышение зарплаты — в 2,5 раза. Об этом пишет Сегодня.

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Раньше Рябошапка получал 37 тыс грн, теперь - 93 648 гривен.

Первому заместителю генпрокурора также повысили оклад - с 34 тысяч гривен до 89 326 гривен.

Заместитель генпрокурора будет получать немного меньше - 86 445 гривен.

Напомним, Зеленский получил 5 миллионов от “Квартала 95“.

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Теги: Рябошапка, генпрокурор, зарплаты чиновников
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Комментариев (3)
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Слуги-Жидов    10.01.2020, 19:38
Оценка:  0
Слуги-Жидов
Жи.ды себе повышают в три раза , а людям на три копейки.
Слуги-Жидов    10.01.2020, 19:37
Оценка:  0
Слуги-Жидов
Рябошапка - это личный адвокат Коломойши.
гость  (аноним)  10.01.2020, 18:48
Оценка:  0
гость
У евреев победа.
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