Генпрокурору повысили зарплату в 2,5 раза

Теперь Рябошапка ежемесячно будет получать 93 648 гривен.

Руслан Рябошпка, который является генеральным прокурором Украины, получил существенное повышение зарплаты — в 2,5 раза. Об этом пишет Сегодня.

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Раньше Рябошапка получал 37 тыс грн, теперь - 93 648 гривен.

Первому заместителю генпрокурора также повысили оклад - с 34 тысяч гривен до 89 326 гривен.

Заместитель генпрокурора будет получать немного меньше - 86 445 гривен.

Напомним, Зеленский получил 5 миллионов от “Квартала 95“.

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