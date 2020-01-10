Генпрокурору повысили зарплату в 2,5 раза
Теперь Рябошапка ежемесячно будет получать 93 648 гривен.
Руслан Рябошпка, который является генеральным прокурором Украины, получил существенное повышение зарплаты — в 2,5 раза. Об этом пишет Сегодня.
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Раньше Рябошапка получал 37 тыс грн, теперь - 93 648 гривен.
Первому заместителю генпрокурора также повысили оклад - с 34 тысяч гривен до 89 326 гривен.
Заместитель генпрокурора будет получать немного меньше - 86 445 гривен.
Напомним, Зеленский получил 5 миллионов от “Квартала 95“.
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