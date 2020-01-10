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Учителям повысили зарплату, но намного меньше, чем предполагалось

Комментариев: 3
Кабмин принял решение отсрочить постановление о повышении.
С 1 января бюджетникам увеличили зарплату
С 1 января бюджетникам увеличили зарплату
depositphotos.com

С 1 января бюджетникам увеличили зарплату. Не исключения и учителя, которым повысила зарплату до 4456 грн. Но преподаватели надеялись, что получать станут еще больше. Почему не произошло существенного повышение, пишет Сегодня.

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Дело в том, что Кабмин принял решение отсрочить до 1 января 2021 года постановление, которые утверждало, что с 2020 года зарплата педагогов не должна быть меньше 2,5 прожиточных минимумов. А в 2024 году зарплата учителя должна была составлять не менее 4 прожиточных минимумов.

В то же время, учителям будут насчитывать всевозможные надбавки:10% от оклада будут добавлять “за престижность“ профессии, 20% - за проверку тетрадей, 10% - если учитель является классным руководителем, еще 10% - если учитель заведует каким-либо кабинетом.

Добавлять деньги будут и за стаж: если учитель работает в школе минимум три года, то получит надбавку в размере 10% от оклада, если больше 10 лет — 20%, больше 20 лет — 30%.

Напомним, в Украине выросли пенсии.

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Теги: зарплата, зарплата учителя, учителя
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Комментариев (3)
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atos    10.01.2020, 19:12
Оценка:  0
atos
Ничего, ничего, зато генпрокурору сделали, аж 73 тысячи гривасей, пахарь ещё тот)))
Путин-Xyйло    10.01.2020, 19:02
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Почему учителям платят зарплату процентами, а депутатам - деньгами?
Путин-Xyйло    10.01.2020, 19:03
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Где есть калькулятор пересчета процентов в гривны? Есть подозрение что все не так "престижно".
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