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Всемирный банк спрогнозировал цены на нефть

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Рост потребления нефти в 2020 году возрастет до чуть более 1%, что сравнимо с темпами мирового спроса на "черное золото".
Нефть будет стоить менее 69 долларов, считают во Всемирном банке
Нефть будет стоить менее 69 долларов, считают во Всемирном банке
Getty Images

Мировые цены на нефть снизятся и в среднем составят около 59 долларов за баррель в 2020 и 2021 годах. Такие данные содержатся в прогнозе Всемирного банка по мировой экономике по состоянию на январь 2020 года.

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По сравнению с июньским прогнозом Всемирного банка ожидания на 2020 год снижены на 3,9%. В 2019 году средняя цена барреля нефти составила в среднем 61 доллар, что на 10% ниже уровня 2018 года и на 5 долларов за баррель ниже предыдущих прогнозов.

Отмечается, что цены были поддержаны сокращением добычи ОПЕК и ее партнерами, в том числе принятием в декабре 2019 года решения о снижении на 0,5 млн баррелей в сутки на фоне предыдущих сокращений на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года.

Производство также было ограничено в Иране и Венесуэле из-за геополитических и внутренних факторов. Однако это давление было вызвано ослаблением спроса на нефть.

По данным Всемирного банка, в 2020 году поставки в США продолжат расти по мере ввода в эксплуатацию новых трубопроводов. Самым большим риском для прогноза является дальнейшее ухудшение роста. В настоящее время ожидается, что рост потребления нефти в 2020 году возрастет до чуть более 1%, что сравнимо с темпами мирового спроса на черное золото.

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП.

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Теги: нефть, Всемирный банк, ОПЕК, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent, добыча нефти
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