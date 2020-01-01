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В Украине повысятся темпы инфляции – Goldman Sachs

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Аналитики Goldman Sachs прогнозируют снижение учетной ставки Нацбанка Украины до 9,5% на конец 2020 года.
Прогноз Goldman Sachs основан на предположении о стабильном снижении курса гривны
Прогноз Goldman Sachs основан на предположении о стабильном снижении курса гривны
depositphotos.com

Эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозирует повышение уровня инфляции в Украине с 4,1% в 2019 году до 5% в 2020-м. Об этом накануне сообщило агенство Интерфакс-Украина со ссылкой на материалы инвестбанка.

“Базовый темп инфляции будет оставаться умеренным. Мы ожидаем, что инфляция в годовом исчислении останется в пределах целевого диапазона на 5% ± 1 п.п. к концу года“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что этот прогноз основан на предположении о стабильном снижении курса гривни.

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При этом аналитики Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее снижение учетной ставки Нацбанка Украины на заседании комитета по монетарной политике 30 января с нынешних 13,5% годовых до 12,5% или ниже.

Базовый сценарий предусматривает снижение учетной ставки на 4 п.п. – до 9,5% годовых на конец 2020 года.

Напомним, инфляция в Украине замедлилась до уровня 2013 года.

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Теги: Украина, экономика, банк, инфляция, НБУ, финансы, Нацбанк, Goldman Sachs
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