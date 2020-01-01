Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до почти 30 млрд долларов

Компания выпустила на продажу дополнительные 450 миллионов акций. Отмечается, что этому поспособствовал высокий спрос инвесторов.

За одну акцию Saudi Aramco назначила 32 риала (8,53 долларов).

Итоговый размер IPO компании вырос на 3,8 млрд долларов.

Напомним, Всемирный банк спрогнозировал цены на нефть.

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