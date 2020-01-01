Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до почти 30 млрд долларов
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco реализовала опцион на продажу дополнительных 450 млн акций.
Стоимость IPO государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco достигла 29,4 млрд долларов, сообщает Bloomberg.
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Компания выпустила на продажу дополнительные 450 миллионов акций. Отмечается, что этому поспособствовал высокий спрос инвесторов.
За одну акцию Saudi Aramco назначила 32 риала (8,53 долларов).
Итоговый размер IPO компании вырос на 3,8 млрд долларов.
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