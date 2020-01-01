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Проблемы Boeing повлияют на ВВП – минфин США

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Авиакосмический концерн Boeing – один из крупнейших американских экспортеров, отметил Стивен Мнучин.
Стивен Мнучин спрогнозировал, каким будет рост экономики США
Стивен Мнучин спрогнозировал, каким будет рост экономики США
wikipedia.org

Проблемы американского концерна Boeing отнимут 0,5% от темпов роста ВВП США в 2020 году. Об этом сказал министр финансов США Стивен Мнучин, сообщил телеканал Fox News в воскресенье, 12 января.

“Нет сомнений, что ситуация с Boeing замедлит экономический подъем. Boeing – один из крупнейших американских экспортеров, и проблемы с приостановкой полетов самолетов 737 Mах может отнять 0,5 процентного пункта от темпов роста ВВП в текущем году“, – заявил Мнучин.

Глава минфина ожидает, что экономика США вырастет на 2,5-3% в 2020 году, однако “темпы подъема могут, скорее, быть ближе к 2,5% с учетом корректировки показателей Boeing“.

“Без этой проблемы рост составил бы 3%. Очевидно, что соглашение США о свободной торговле с Мексикой и Канадой (USMCA), а также торговое соглашение с Китаем внесут крупный вклад в рост ВВП“, – добавил Мнучин.

Напомним, компания Boeing обнародовала внутренние документы по лайнеру 737 Max.

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Теги: США, экономика, Минфин, самолет, Boeing, ВВП, самолеты
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