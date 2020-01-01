Электронной библиотекой МВФ теперь можно пользоваться бесплатно

Организация открыла полный доступ к соей коллекции книг.

Международный валютный фонд принял решение открыть бесплатный доступ всем пользователям к своей библиотеке. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован в Facebook.

“Ранее большинство из 21 тысячи публикаций МВФ, включая архивные с 1946 года, были платными. Теперь любой заинтересованный человек в любой стране с любого девайса может получить доступ к книгам, статьям, периодическим отчетам, статистическим таблицам специалистов МВФ, не платя ни цента“, — написал Рашкован.

Книги доступны на английском языке и языке оригинала. На сайте стоит фильтр, который поможет найти желаемую книгу.

Найти онлайн-библиотеку можно по ссылке.

Напомним, названа сумма, которую Украина выплатит МВФ за год.

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