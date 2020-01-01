В Украине заработал новый ресурс, который поможет с поиском работы
В Украине заработал новый ресурс, который поможет гражданам в поиске работы. Об этом пишет UBR.
Читай также: Учителям повысили зарплату, но намного меньше, чем предполагалось
Новый ресурс запустила Государственная служба занятости.
Проект поможет украинцев в поиске работы, а также разнообразного образования.
“Новый сервис поможет безработным развивать собственные навыки, необходимые для успешного трудоустройства, получить новые компетенции и пройти профессиональное обучение“, –говорит директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.
Новый ресурс даст возможность развивать себя, как профессионала, получить доступ к информации по поиску работы, научит составлять резюме, поможет подготовится к собеседованию, найти различный курсы для безработных.
Напомним, Международная конфедерация профсоюзов раскритиковала новое трудовое законодательство.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил