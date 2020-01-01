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В Украине заработал новый ресурс, который поможет с поиском работы

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Проект запустила Государственная служба занятости.
В Украине заработал новый ресурс, который поможет гражданам в поиске работы
В Украине заработал новый ресурс, который поможет гражданам в поиске работы
depositphotos.com

В Украине заработал новый ресурс, который поможет гражданам в поиске работы. Об этом пишет UBR.

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Новый ресурс запустила Государственная служба занятости.

Проект поможет украинцев в поиске работы, а также разнообразного образования.

“Новый сервис поможет безработным развивать собственные навыки, необходимые для успешного трудоустройства, получить новые компетенции и пройти профессиональное обучение“, –говорит директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.

Новый ресурс даст возможность развивать себя, как профессионала, получить доступ к информации по поиску работы, научит составлять резюме, поможет подготовится к собеседованию, найти различный курсы для безработных.

Напомним, Международная конфедерация профсоюзов раскритиковала новое трудовое законодательство.

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Теги: Государственная служба занятости, работа, поиск работы, рынок труда
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