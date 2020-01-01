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Эксперт дал новый прогноз по курсу доллара

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На прошедшей неделе наблюдался рост курса доллара.
На этой неделе доллар по отношению к гривне будет расти умеренными темпами
На этой неделе доллар по отношению к гривне будет расти умеренными темпами
Пресс-центр НБУ

На этой неделе доллар по отношению к гривне будет расти умеренными темпами. Доллар на межбанке может торговаться вблизи 24,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,2 грн. Такой прогноз озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

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На прошедшей неделе наблюдался рост курса доллара — на 0,5-1,2%.

“Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 23,69 грн до 23,97 грн (+1,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании “Укрдилинг”, за это же время выросли с 23,74/23,77 до 23,91/23,93 (+0,7%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 23,51/24,01 до 23,79/24,12 (+1,2%/+0,5%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 2,1% до 1,4% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей”, - утверждает аналитик.

В то же время, в НБУ заявляли, что в начале 2020 года курс гривны по отношению к иностранным валютам существенно снизится.

Напомним, названа сумма, которую Украина выплатит МВФ за год.

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Теги: курс валют, курс доллара, обмен валют
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