Украина больше не входит в ТОП-50 стран с самой высокой инфляцией

Наша страна существенно улучшила позиции.

Украина существенно укрепила позиции в рейтинге стран с самым высоким уровнем инфляции. В 2019 году наша страна заняла 51 место в списке, хотя в 2015 была на 2. Об этом сообщает НБУ.

“Украина сначала выпала из топ-20 стран с самой большой инфляцией, а теперь ее не нет и в списке 50 стран, где больше всего увеличиваются потребительские цены. С показателем 4,1% по итогам 2019 года наша страна находится на 51-й ступени”, – отмечают в НБУ.

Лидирует в списке Венесуэла.

Среди соседей Украины высокие темпы инфляции имеют Турция (15-я в мире; 11,8%), Молдова (28 место; 7,1%), Грузия (29 место, 7%), Беларусь (44 место, 5%).

Напомним, НБУ назвал причину замедления инфляции.

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